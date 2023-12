Thiago Motta: “Grande ammirazione per Mourinho: gli auguro fortuna ma non con noi”

Intervenuto in conferenza stampa, Thiago Motta, tecnico del Bologna, ha parlato così di Jose Mourinho in vista del match contro la Roma: "Mourinho ha lavorato tantissimo, se vai a vedere la sua storia da piccolo amava il calcio nonostante non abbia giocato ad alti livelli, per questo la sua carriera è ancora più importante. Grande rispetto e ammirazione: per sempre gli voglio bene e gli auguro grande fortuna.. lui lo sa ma spero non abbia fortuna contro di noi".