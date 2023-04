Bologna, Thiago Motta: “Juve? Dobbiamo essere svegli. Allegri tra i migliori”

Le considerazioni dell'allenatore degli emiliani in vista della gara di campionato contro i bianconeri reduci dall'eliminazione in Coppa Italia contro l'Inter

Allegri è ancora uno degli allenatori italiani più forti in circolazione?

"La sua storia parla da sé, è da considerare uno dei migliori. Gioco motivazionale in settimana? Non ce n'è stato bisogno: avremo lo stadio pieno, con la gente che spingerà i ragazzi fino alla fine, e affronteremo questa gara insieme a loro dando il nostro massimo. I ragazzi stanno bene e sanno quale responsabilità abbiamo".

La Juve ha un modo di giocare che non è diverso da altre di più bassa classifica, aspetta molto. Il Bologna deve imparare a fare la partita anche contro questo tipo di gioco?

"Non è mai facile, anche all'estero chi lotta per vincere il campionato fatica a giocare contro chi si difende molto basso. La Juventus ha una rosa importante ma nel loro gioco spesso stanno dietro e cercano di creare spazi per quando hanno la possibilità di attaccare. Noi dovremo essere svegli e attenti".