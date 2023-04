Sky – Verso Inter-Lazio, le condizioni di Calhanoglu e Barella. Possibile che…

Da Appiano Gentile arrivano buone notizie per Simone Inzaghi in vista della gara contro la Lazio

Secondo quanto riporta Sky Sport, anche oggi Nicolò Barella e Hakan Calhanoglu, si sono allenati in gruppo.