Thiago Motta: “Nasca al VAR ne ha combinata un’altra. Mi sorprende Doveri che…”

"Non sono neanche sorpreso, la partita era già finita, abbiamo lasciato la possibilità un'altra volta a Nasca, al VAR, di combinare il suo. Mi ricordo già tutto ciò che ha combinato e continua a farlo, c'è una frustrazione enorme, abbiamo meritato di vincere, sono episodi che cambiano le partite. Mi sorprende Doveri che ha fatto giocare di più, doveva finire la partita prima e lui lo sa anche se nel post partita non ha voluto prendersi la responsabilità"

"Ho grande rispetto per un grande arbitro, ha fatto partite top, oggi fino a questo episodio ha fatto bene. Abbiamo lasciato a Nasca e al VAR di combinare il suo. Questi episodi non ci demoralizzano, non ci tolgono la voglia di vincere e lavorare. Mi sorprende Doveri, non mi sorprende Nasca"