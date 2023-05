Thiago Motta, incontro col Bologna su obiettivi e futuro: l’idea del tecnico

Sembra non essere in discussione la partenza del tecnico perché le parti si rivedranno a fine campionato per affrontare un tema in particolare: l'ambizione totale e condivisa per salire ulteriormente di livello. Il rinnovo di contratto fino al 2025, anche quello sarà discusso a fine stagione. Così come degli altri contratti. Capitolo Arnautovic: l'ex interista è tornato in gruppo. E come sempre il suo impiego dipenderà da lui, come dice il suo allenatore.