Spezia, Thiago Motta confermato: ma serve cambio passo. All’ex Inter si chiede…

Il tecnico italo-brasiliano sarà regolarmente in panchina contro il Verona

Permangono però alcuni aspetti della gestione dello spogliatoio, analizzati oggi insieme allo stesso Pecini, che non convincono del tutto la proprietà. Alcuni elementi di peso, come Verde e Sala, di recente finito fuori dai convocati per scelta tecnica, non rendono al meglio nei nuovi ruoli che gli sono stati cuciti addosso da Motta, mentre un giovane talento come Antiste soffre l'utilizzo a intermittenza. A Motta si chiede inoltre continuità tattica, ancor prima dei risultati, dopo essere passati in stagione dal 3-4-3 al 4-3-3, poi 4-2-3-1 e infine 3-5-2. Situazione che rimane in ogni caso fluida. Lo Spezia tiene in caldo i nomi di Rolando Maran e Davide Nicola se nelle prossime giornate non dovesse esserci il cambio di passo auspicato.