Thiago Motta: “Mi aspetto le scuse allo Spezia. Ho perso una finale di Champions per…”

Al termine di Spezia-Roma, Thiago Motta ha commentato in conferenza stampa la direzione di gara di Fabbri

"Il calcio di rigore e altri episodi che sono successi oggi, come le altre squadre mi aspetto le scuse allo Spezia. L'espulsione di Amian? La manata in faccia, secondo l'arbitro è stata giallo. L'arbitro mi ha fatto un'osservazione interessante, mi ha detto se quando giocavo mi piaceva prendere manate in faccia. Io ho risposto, con rispetto, che una volta ho perso una finale di Champions per una simulazione come questa".

"La responsabilità è di tutti, e io mi ci metto dentro, con cultura ed educazione solo così possiamo vedere un Inter-Liverpool, che in Champions è stata uno spettacolo, ma anche per la correttezza in campo dei giocatori e per gli arbitri. In questo momento mi aspetto le scuse allo Spezia Calcio, come successo alle grandi".