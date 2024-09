"Certi numeri sono dispettosi, si nascondono tra le pieghe degli eventi, vengono quasi coperti dall’entusiasmo generale. Dal 28 febbraio, da quando era stato servito a San Siro il primo poker all’Atalanta (il secondo risale a 17 giorni fa, prima della sosta), Lautaro in campionato ha segnato soltanto un golletto nella scampagnata in Ciociaria da campione di Italia in pectore. Era il 10 maggio, poi nient’altro. In 12 gare filate di A a cavallo delle due stagioni solo quel centro nello 0-5 al Frosinone. Fa impressione pensando al Cannibale del 2023-24 che si presenta al galà del Pallone d’oro con smoking da prima fila. Certo, una fetta di quelle partite erano arrivate quando l’Inter aveva già messo in tasca lo scudetto e quindi la tensione di tutta la compagnia era calata. D’estate, poi, c’era pur sempre stata la grandinata di reti segnate dal Toro in una Coppa America vinta da re dei bomber. In questo nuovo inizio, però, il vero Lautaro non è si è visto mai, nemmeno di sbieco: le fatiche americane sono state pagate durante la preparazione e l’ultimo viaggio in Nazionale non lo ha aiutato a ripartire di slancio".