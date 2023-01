Thuram, assist all’Inter? Bild: “È tra i 4 club che accetterebbe già a gennaio”

Marcus Thuram rimane uno dei principali obiettivi di mercato dell'Inter: l'attaccante francese, in scadenza di contratto a giugno con il Borussia Monchengladbach, non rinnoverà, ed è finito nel mirino di numerosi club europei. La sua intenzione, tuttavia, sarebbe quella di chiudere la stagione in Bundesliga: primo, perchè sogna di vincere la classifica marcatori, e secondo perchè un trasferimento a parametro zero gli garantirebbe un ingaggio superiore.