Il ct francese ha scherzato sul look del calciatore nerazzurro arrivato ieri a Clairefontaine per il ritiro in vista della Nations League, ma l'interista non ha capito

Eva A. Provenzano Caporedattore 8 ottobre 2024 (modifica il 8 ottobre 2024 | 13:16)

Ieri mattina i giocatori della Francia sono sbarcati a Clairefontaine, il centro sportivo della Nazionale. E i media francesi tengono d'occhio gli arrivi dei giocatori al primo giorno di ritiro specie per si vestono. In pratica sembra un red carpet e gli occhi sono puntati sui look dei calciatori. Marcus Thuram, che è arrivato nel ritiro francese dopo una botta alla caviglia che aveva preoccupato Inzaghi, si è presentato con una giacca Louis Vuitton gialla e nera. Una giacca che ricorda da vicino lo stile in gara dei piloti di Formula1 o Moto Gp.

Lo ha notato persino il CT, Didier Deschamps, che ha provato a fargli una battuta. "Hai giocato a Monza ieri?", ha detto ironicamente il commissario tecnico. Si riferiva ovviamente al circuito lombardo proprio per la giacca da motociclista indossata dal giocatore dell'Inter. Che però non ha capito l'ironia del suo allenatore. E ha replicato serio: "No, sabato abbiamo giocato in casa". Deschamps gli ha dato una pacca sulla spalla e quasi rassegnato perché la sua battuta non era stata capito ha detto al giocatore nerazzurro: "Ma no ma… Grazie, lo so, l'ho visto, va bene lo stesso!». Era solo una battuta, il CT ha sicuramente visto la tripletta che l'attaccante ha rifilato al Torino in campionato.