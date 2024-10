Pavard nuovamente non convocato da Deschamps per gli impegni di Nations League: l'ex Juve ha spiegato il perché

Il CT della Francia Didier Deschamps ha diramato la lista dei convocati per le partite di Nations League contro Israele e Belgio. Nella lista non c'è Benjamin Pavard, già assente per le partite di settembre e mai impiegato da Deschamps ad Euro 2024.

Il selezionatore francese ha poi spiegato in conferenza il suo punto di vista su Pavard: "Benjamin gioca ma non tutte le partite con il suo club. Io so cosa può fare. Kalulu? Ovviamente seguo diversi giocatori e tra questi c'è anche Kalulu. Lo faccio non solo da quando è alla Juve ma già al Milan"