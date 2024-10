"Tutto è relativo, pure l’Inter e il suo attacco da Champions. Ogni minuto con la ThuLa in campo è più rapido, elettrico dello stesso noioso tempo con Taremi accanto ad Arnautovic: come tutte le cose belle in apparenza fugge via. In ogni caso dà emozioni differenti a tutti, compagni e avversari. Tifosi svizzeri che sognavano l’impresa, tifosi italiani che ormai non ci credevano. L’ha timbrata il francese diventato cannoniere di rara spietatezza, uno sparviero nel tocco rapace su assist di Dimarco, a sua volta liberato dal gemello argentino Lautaro. La mossa di Simone di inserire Thuram accanto a Lautaro, entrato prima del francese, ha marcato il solco: sono bastati 14’ più recupero di purissima ThuLa per superare le difficoltà bernesi e dimostrare che ogni singolo attacco ha una propria personale misura del tempo. Non bastasse, si è dimostrato una volta di più quanta differenza ci sia tra i plenipotenziari del ruolo e la coppia iraniano-austriaca che ne ha fatto le veci per la seconda volta di fila in una notte d’Europa", sottolinea La Gazzetta dello Sport.