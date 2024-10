«Dimarco credo abbia il piede numero uno per quanto riguarda il cross ma Mendes è strepitoso, Theo ha classe nel tirare. Thuram? Non ci aspettavamo mai che facesse tutti questi gol, è una seconda punta di movimento, ha il passo lungo, è difficile da marcare, ma non immaginavo avesse anche questo naso nel gol, in Germania non ce l'aveva. Inzaghi lo ha aiutato con questi movimenti ed è migliorato. Un gol come quello di stasera, rubando il tempo, è di grande astuzia calcistica», ha detto a proposito dei due protagonisti nerazzurri.