Inter, Thuram sui social breve e conciso: “Continuare a lavorare così”

Si sono viste poco in campo in senso generale perché è sembrava una squadra meno brillante del solito, ma Inzaghi ha spiegato di non voler vedere musi lunghi. La qualificazione agli ottavi è arrivata con due turni di anticipo e si pensa un passo alla volta, come la scorsa stagione, quando la squadra nerazzurra, comunque è arrivata in finale di Champions. Marcus ci ha messo doti e faccia in campo e fuori dal campo e poi sui social ha sfoderato un motto semplice e incisivo: "Continuare a lavorare così". Insomma, c'è da tenere la barra dritta. E aspettare i sorteggi e poi febbraio. Un passo alla volta. Intanto riparte il campionato.