Thuram, il suo idolo in maglia nerazzurra e lui riposta la foto

Quando è arrivato all'Inter ha detto che si tratta del suo idolo. Se c'era chi pensava potesse essere Ronaldoil Fenomeno si era sbagliato. «Beh, ma a lui non posso neanche lontanamente pensare. Mio papà non dormiva tutta la settimana prima di affrontarlo, lo ricordo bene. Il mio idolo è Adriano, il più completo di tutti. Sapeva fare qualsiasi cosa ed è a lui che ho sempre guardato». Thuram ha scelto proprio il talento del brasiliano come fonte di ispirazione.