Costacurta: “Non mi aspettavo Thuram decisivo in Europa. Ma se cotanto padre…”

Alessandro Costacurta , ex difensore del Milan, opinionista ormai da tempo di Skysport, dopo Inter-Benfica , partita vinta uno a zero dai nerazzurri, si è soffermato su Thuram. Il francese è stato l'autore del gol vittoria che conferma quanto questo ragazzo stia andando oltre le aspettative rispetto ai pensieri iniziali di esperti e tifosi.

«Sono sorpreso da come questo ragazzo si sia facilmente ambientato. E immaginavo per fisicità sarebbe stato subito determinante nel campionato italiano, ma non mi aspettavo un buon impatto anche in Europa. Ma c'è da dire che è andato in una squadra forte ed è figlio di Lilian, uno intelligente e se cotanto padre mi dà figlio allora è tutto normale perché loro ragionano così».