Si sono appellati al popolo francese sia lui che Mbappé e avevano costretto pure la Federazione della Francia a prendere le distanze a pochi giorni dalle elezioni francesi. Thuram e il suo compagno si erano schierati contro l'estrema destra guidata da Le Pen e aveva chiesto a tutti i francesi di andare a votare. Intanto nelle elezioni di questi giorni si registra un record nell'affluenza: alle 17 aveva votato il 59,71% degli elettori. E in questo momento i sondaggi danno avanti la sinistra e come si apprende dalla Rai "il Nuovo Fronte Popolare raccoglierebbe tra 171 e 187 seggi, Ensemble di Macron tra 152 e 163, terza Le Pen con 134-152 seggi". In pratica una sconfitta per Le Pen e per Rassemblement National che da come emerge da questo ballottaggio non riuscirà a governare neanche con la maggioranza relativa delle preferenze al primo turno. Ma lei parla di vittoria solo rimandata.