In Francia – Thuram favorito con l’Austria. Ma si sacrificherà per Mbappé

In Francia parlano della formazione titolare che il ct Deschamps schiererà nella prima gara agli Europei, quella contro l'Austria: si gioca lunedì alle 21. I media francesi spiegano che Marcus Thuram partirà da titolare come è successo nelle amichevoli contro Lussemburgo e Canada ed è favorito rispetto a Giroud, come sottolinea Le Parisien.

L'Equipe invece pone un altro tipo di problema: "Posizionando Thuram a sinistra e Griezmann come secondo attaccante lasciandogli completa libertà, Deschamps ha scelto di consegnare le chiavi al capitano dei Blues, Kylian Mbappé. Un'opzione rischiosa? Affidare il destino di una squadra a uno dei migliori giocatori al mondo ha senso. Ma farlo mentre attraversa un periodo di incertezza fisica solleva interrogativi", si legge. E si parla di un sacrificio anche per Thuram. "Nell'idea dello staff e nonostante il successo stagionale dell'interista da numero 9, giocherà sulla fascia sinistra. È in questo contesto, e nonostante l'assenza di Mbappé, è stato nuovamente schierato in questo ruolo contro il Canada. Per quale valutazione? Il giocatore nerazzurro mancava di punti di riferimento. Ha cercato di adattarsi ai movimentidi Mbappé quattro giorni prima nella prima amichevole della Francia. E non è sempre stato efficiente", sottolinea il giornale sportivo.