Per differenziarsi ha usato il ruolo: il papà è stato un grande difensore, Marcus si è imposto come attaccante. Dopo le partite, sono frequenti i “teatrini” tra loro, con Lilian che spiega al figlio quali errori ha commesso. Thuram junior fa cose opposte a quelle che faceva Thuram senior. La prima partita di Thuram all’Europeo, Austria-Francia, è stata significativa. Marcus si scambiava di continuo il posto con Mbappé tra centro-area e fascia sinistra. Quando la Francia doveva difendersi, Thuram faceva l’esterno sinistro puro, scappava all’indietro, fin quasi alla propria area. Quando la Francia risaliva, Thuram correva in avanti e incrociava le posizioni con Mbappé.

"Un lavoro massacrante, che non tutti hanno colto. In Francia e non solo hanno preferito attaccarlo per le due occasioni sciupate, errori figli dell’annebbiamento da fatica. Thuram non è un cannoniere implacabile, tende a segnare i gol belli e ha qualche problema con quelli facili, e lo si è notato nella sua prima stagione all’Inter, chiusa in gloria con lo scudetto. Gol o non gol, contro l’Austria si è visto un Thuram multifunzionale che potrebbe fare molto comodo a Simone Inzaghi", aggiunge Gazzetta