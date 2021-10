Thuram: “Mio figlio in Italia sarebbe stato oggetto di discriminazioni razziali. Più di…”

In estate il figlio dell'ex difensore, Marcus, è stato a un passo dal vestire la maglia dell'Inter

Questa estate Marcus Thuram è stato più volte accostato all'Inter. Il club nerazzurro era a caccia di un attaccante per completare il reparto d'attacco e il giocatore del Borussia Mönchengladbach è stato davvero vicino a vestire la maglia dell'Inter. Per il papà, Lilian Thuram, in Italia il figlio "sarebbe stato oggetto di discriminazioni razziali".

Il motivo? Lo spiega lo stesso ex difensore a Sport Week: "Se Marcus fosse arrivato in Italia, come sembrava possibile a un certo punto, sarebbe stato oggetto di discriminazioni razziali più di quanto rischi in Germania. Il razzismo negli stadi italiani è più diffuso".