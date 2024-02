Lukaku e Thuram hanno avuto lo stesso impatto nell’Inter e anche la stessa fortuna: la presenza di Lautaro Martinez, l’attaccante capace di incollarsi, esaltandone le doti, a ogni tipo di partner. Quando c’era il belga, faceva la seconda punta. Col francese, fa la prima e la seconda punta, finalizza (come pochi, anzi, come nessuno quest’anno) e ricuce. La grandezza di questo giocatore sta nei dati, ha sempre segnato tanto e tanto ha fatto segnare ai suoi compagni di reparto. Sono l’ intelligenza calcistica, la tecnica e l’intuito di cui dispone in dosi abbondanti a permettere a chi gli sta accanto di alzare sempre il proprio rendimento", scrive il Corriere della Sport.

"I numeri avvicinano Romelu e Marcus. Il belga ha segnato nove gol, sono otto per il francese che ha giocato un po’ meno (1.695 minuti contro 1.721) ma ha piazzato un numero incredibile di assist, 7 a 1. Ecco un altro punto interessante a conferma delle doti di Lautaro. Nel campionato dello scudetto nerazzurro, Lukaku mise a referto anche 10 assist, lo stesso numero dell’argentino, erano uno per l’altro e tutt’e due per la squadra. In questo campionato, quasi la stessa situazione, 7 assist per Thuram, 4 per Lautaro. Domani pomeriggio Roma-Inter girerà anche e soprattutto intorno a quei due, o meglio, intorno a quei quattro, il belga con Dybala, il francese con Lautaro Martinez. La voglia di prendersi una rivincita per Lukaku, la voglia di confermarsi per Thuram, la voglia di salire ancora nella classifica dei cannonieri per tutt’e due", aggiunge il quotidiano.