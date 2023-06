Thuram reduce dalla miglior stagione della carriera: i numeri del suo campionato

Marcus Thuram sembra sempre più in procinto di diventare il prossimo attaccante dell'Inter : il francese arriverà a parametro zero dopo la scelta di non rinnovare il suo contratto con il Borussia Monchengladbach.

Il figlio dell'ex difensore di Parma e Juventus è reduce dalla sua miglior stagione in carriera in termini di numeri, come riportano i dati Opta: "Marcus Thuram ha preso parte a 19 gol nella Bundesliga 2022/23 (13 reti + 6 assist), record per lui in una singola stagione nel massimo campionato tedesco. Potenza".