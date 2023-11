Inter, i tifosi hanno scelto: è Thuram il miglior giocatore del mese di ottobre

È Marcus Thuram il LeoVegas.News Player of the Month del mese di Ottobre. I tifosi nerazzurri hanno scelto l'attaccante francese come miglior giocatore, esprimendo le loro preferenze nel sondaggio proposto sul profilo Instagram di LeoVegas.News.

È stato un mese pazzesco per il numero 9 interista che con prestazioni straordinarie ha lasciato un segno importante nell'ottobre nerazzurro. Thuram ha realizzato tre reti, servendo un assist nelle cinque presenze tra campionato e Champions League. Giocate di qualità e spirito di sacrificio sono state le due caratteristiche con cui ha conquistato i tifosi nerazzurri che lo hanno scelto come Man of the match nelle gare contro Torino e Roma. Il suo apporto alla manovra offensiva della squadra di Simone Inzaghi è sempre più determinante, prova ne sono le tre volte in cui Tikus ha realizzato il gol dell'1-0. Il francese è stato quindi tra gli assoluti protagonisti di Ottobre.