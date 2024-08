I nerazzurri affrontano oggi in amichevole i Blues di Maresca: prove generali in vista dell'esordio contro il Genoa

Ultima amichevole pre campionato per l'Inter, che oggi affronta a Stamford Bridge il Chelsea di Enzo Maresca. Per Simone Inzaghi prove generali in vista della prima giornata di campionato contro il Genoa, in programma tra meno di una settimana. Contro i Blues mancheranno Lautaro e Calhanoglu, rimasti a Milano per proseguire nella loro preparazione, mentre il resto del gruppo è partito alla volta di Londra.