Thuram diverso da Lautaro e Lukaku. Perfetto per l’Inter, ecco cosa gli chiederà Inzaghi

"Thuram non è un cannoniere eccezionale, almeno non lo è mai stato finora. I 13 gol realizzati nell’ultima Bundesliga rappresentano la miglior prestazione personale e anche un incoraggiante segnale per il futuro. Tra l’altro la maggiore prolificità è nata grazie a un più accurato smarcamento, che sarà utile in Italia. Comunque è logico aspettarsi un altro arrivo nell’attacco dell’Inter, magari lo stesso Lukaku per un completamento ideale del reparto.

Thuram porta con sé caratteristiche diverse da quelle di Lautaro, che già pregusta una certa libertà in area visto che Marcus ha la capacità di attirarsi addosso parecchi difensori, e di Lukaku, che nel compito di dialogare con i compagni e di far salire la squadra usa il fisico e la potenza più della tecnica e della velocità".

"Un altro pregio dell’attaccante francese è la coordinazione, che gli consente un’ottima conduzione in velocità, in cui usa sia l’interno sia l’esterno del piede in base alle situazioni e alla zona del campo. Pur essendo fisicamente molto prestante, Thuram riesce a essere veloce e questa può essere un’arma importante nelle ripartenze improvvise. Nella sua esperienza tedesca ha giocato da punta in un reparto con due attaccanti o da esterno nel 4-2-3-1.

In fase difensiva avrà bisogno di qualche ripetizione e sicuramente Simone Inzaghi pretenderà da lui pressione e maggiore determinazione nei contrasti. In sostanza, nonostante non sia più un giocatore giovane, le potenzialità sono buone e i margini di crescita ancora alti. E l’inserimento in una squadra organizzata e con una manovra ben codificata potrà sicuramente aiutarlo ad alzare l’asticella delle sue prestazioni", precisa Gazzetta.