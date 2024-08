Inter, a Genova ancora Thuram e Lautaro. Correa? Il piano della società

L'arrivo di Taremi sarà molto utile durante la stagione ma l'iraniano dovrebbe saltare la sfida con il Genoa con cui i nerazzurri apriranno la loro stagione. Anche Arnautovic non ci sarà per infortunio e non è detto che l'austriaco faccia le valigie da qui alla fine del mercato. Fondamentale, dunque, il rientro anticipato di Lautaro e Thuram, "una manifestazione d’amore che ha reso felicissimo Simone Inzaghi e il suo staff, se non altro perché i due avranno così qualche giorno in più per lavorare e per mettere minuti nelle gambe in vista della prima di campionato. Lunga vita alla Thu-LA", la chiosa di calciomercato.com.