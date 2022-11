Tiago Pinto: “Mourinho? Con lui negoziazione facile, come con Dybala”

Intervenuto in conferenza stampa dal ritiro in Giappone a Tokyo, Tiago Pinto, ds della Roma, ha parlato così di Jose Mourinho e di come è riuscito a portarlo nella capitale: "La negoziazione con Mourinho è stata facile, anche se la gente non ci crede. È stato convinto dal progetto e dalla città. Lo è stato anche con Dybala e Tammy, non sono persone a cui bastano i soldi".