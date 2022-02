Tiago Pinto: “Mercato? Studieremo un piano. Zaniolo? Nessuno può garantire…”

Intervenuto in conferenza stampa, Tiago Pinto ha parlato del mercato della Roma e del futuro di Nicolò Zaniolo

Queste le parole del general manager del club giallorosso: "Nelle ultime tre finestre di mercato siamo sempre riusciti a non far andare via i giocatori più importanti e sono soddisfatto. La passione con cui in Italia si vive il mercato mi colpisce. Credo onestamente che ora sia il momento del collettivo, che tutti si aiutino e si concentrino sui risultati della squadra. A suo tempo parleremo dei rinnovi di tutti, del mercato estivo, ma in questi 4 mesi ci concentriamo sul campo".

"Penso che in tutte le finestre l’obiettivo è rendere la squadra più forte e coesa. Siamo riusciti a fare due colpi che hanno avuto subito impatto e trovato soluzioni giuste per chi non giocava tanto. A fine novembre abbiamo fatto un lavoro col mister per capire cosa servisse alla squadra ed è evidente che quelli che sono arrivati lo hanno fatto da subito. Studieremo un piano e ho la certezza che l’1 settembre prossimo la squadra sarà più forte sotto tutti i punti di vista. Non posso io né nessuno può garantire che Zaniolo il prossimo anno giocherà con la Roma. Ci state trattative con molto denaro e non posso dire che una in particolare mi abbia sorpreso, ma non credo che tornerà mai a quello che era 4 o 5 anni fa".