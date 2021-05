SM – Inter, i tifosi a Conte: “Resta”. Lui gonfia il petto e risponde così

L'emittente riporta la risposta del tecnico nerazzurro ai tifosi presenti fuori da Appiano Gentile

E' ormai vicino il momento che tutti aspettano: Antonio Conte presto incontrerà la proprietà per capire si ci saranno i margini per continuare la sua avventura sulla panchina dell'Inter. Intanto, però, sia tifosi che giocatori provano a convincerlo a restare, come spiega SportMediaset: "Siamo i campioni d'Italia", risponde così, fiero e gonfiando il petto, Antonio Conte, ai tifosi che gli chiedono di rimanere, fuori dai cancelli di Appiano Gentile. Da ora in poi ogni momento è buono per Conte, la dirigenza e Zhang per guardarsi negli occhi e programmare il futuro: già oggi sono presenti tutti ad Appiano. Ma è probabile che il confronto slitti a settimana prossima", riporta l'emittente.