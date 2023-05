Tifosi, sale la febbre per Istanbul: l’Inter stima potenziali 100mila richieste

In casa Inter sale la febbre in vista della finale di Champions League, in programma il 10 giugno a Istanbul. Nei prossimi giorni partirà una vera e propria caccia al biglietto, con i tifosi nerazzurri pronti a tutto pur di assistere al match contro il Manchester City. La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto della situazione: "In Viale della Liberazione è un susseguirsi di riunioni con la Uefa. Ieri una delegazione interista era a Istanbul per occuparsi della logistica e, sul tema della vendita dei biglietti non si è ancora presa una rotta definitiva, anche per assenza di direttive precise dall'alto. Senza considerare le difficoltà pratiche derivanti proprio dalla scelta di Istanbul, non una città "semplice" e abituata a questi tipi di eventi".