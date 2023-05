Finale Istanbul, voli alle stelle. E l’Inter avrà a disposizione solo 20mila biglietti

I tifosi dell'Inter sono già in fibrillazione per la finale di Champions League del 10 giugno contro il Manchester City

I tifosi dell'Inter sono già in fibrillazione per la finale di Champions League del 10 giugno contro il Manchester City. In attesa di capire come il club nerazzurro si muoverà per permettere al suo popolo di assistere alla partita più importante di tutte, ecco alcuni dettagli dalla Gazzetta dello Sport:

"Molto probabilmente saranno messi a disposizione le accoppiate con i viaggi in pullman o in aereo. E i voli ieri avevano già raggiunto valori clamorosi: un diretto Malpensa-Istanbul oscillava tra gli 800 e i mille euro (...). Per l’esodo a Madrid, nel 2010, il popolo nerazzurro aveva avuto a disposizione 30 mila tagliandi, quota lontana da quella prevista in questa edizione di Champions (...). Alle due società finaliste sono stati garantiti 20 mila biglietti ciascuno, che i club gestiranno personalmente".

"Ci sarà un incontro tra le parti nei prossimi giorni per stabilire alcuni dettagli, anche se i paletti principali sono già stati stabiliti e previsti dalla stessa Uefa. Per esempio: le candidature per ottenere i biglietti riservati al pubblico “neutrale” si sono chiuse lo scorso 28 aprile e i fortunati saranno estratti prossimamente. Con quattro categorie di prezzo: 70, 180, 490 e 690 euro, in base alla categoria del posto".