Inter, i tifosi stanno organizzando la festa scudetto. “La Curva fa sapere che…”

Ecco cosa risulta a La Gazzetta dello Sport in merito all'organizzazione dei festeggiamenti per lo scudetto

I tifosi dell'Inter sono ovviamente in fibrillazione per la vittoria, ormai vicinissima, dello scudetto da parte della squadra di Antonio Conte. Ecco perché, come riporta La Gazzetta dello Sport, tra i supporter nerazzurri si stanno già organizzando le modalità per i festeggiamenti: "Tuttavia - fa sapere il cuore del tifo organizzato nerazzurro - molto delle dinamiche legate ai festeggiamenti dipenderà anche dalle norme anti-Covid. Allo stato attuale, la Curva Nord non ha ancora programmato alcuna "scaletta": delle novità dovrebbero arrivare prima della sfida di sabato, dopo che i rappresentati del secondo anello verde si saranno incontrati in una o più riunioni previste in questi giorni.