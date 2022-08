5,6 mln di tifosi allo stadio dal 15/16: nessun club ha il seguito dell’Inter

Tutto l’entusiasmo del pubblico di San Siro per l’ Inter di Simone Inzaghi. Tuttosport oggi svela numeri impressionanti che riguardano i tifosi nerazzurri, pronti a riempire lo stadio anche all’esordio stagionale in casa con lo Spezia.

“Si riparte con alle spalle 5 milioni e 600mila tifosi. A tanto ammonta il totale di persone che hanno riempito le tribune del Meazza dalla stagione 2015-16 in occasione delle partite dell’Inter, da quell’annata diventato il club con più presenze allo stadio del nostro campionato. Un numero destinato a sfiorare i 7 milioni al termine della stagione appena cominciata considerando l’affluenza di pubblico che potrebbero avere le gare interne della squadra di Inzaghi. Domani sera contro lo Spezia, per l’esordio casalingo, si va verso l'esaurito, grazie anche ai 40mila abbonamenti sottoscritti. L’Inter dalla stagione ’15-16 ha disputato fra le mura amiche 106 partite con una media di 52.775 spettatori; nessuno in Italia fra i top club è riuscito a fare altrettanto come si può vedere nella tabella a fianco, comprese Milan e Juve (che ha però un impianto con capienza, 41.507, molto inferiore a San Siro). Per altro questo boom di spettatori aiuterà anche le casse dell'Inter perché è possibile che i ricavi da stadio nel bilancio '22-23, comprese le partite di Champions, riescano a toccare i 50 milioni”, si legge.