Difesa Inter, l’ultima idea è Chalobah: sul tavolo questa ipotesi col Chelsea

Dialoghi nuovamente caldi sull’asse Milano-Londra. Dopo le operazioni Lukaku e Casadei, si parla ora di Trevoh Chalobah , difensore in uscita dalla squadra di Tuchel. Un profilo monitorato dai nerazzurri, sempre alla ricerca di un colpo da regalare a Simone Inzaghi per completare la rosa. Ecco quanto evidenziato dal Corriere dello Sport oggi.

"Inter e Chelsea potrebbero non aver smesso di fare affari questa estate. Dopo Lukaku, tornato a Milano in prestito, e Casadei, appena sbarcato a Londra in cambio di 15 milioni più 5 di bonus, ma anche i tanti discorsi attorno sia a Skriniar – inciso: l’Inter smentisce nuove offerte del Psg - sia a Dumfries, ora si è aperto un canale per Chalobah, 23enne difensore di passaporto inglese, ma nato a Freetown in Sierra Leone. E’ l’ultima idea nerazzurra per rafforzare la difesa. Sul tavolo c’è l’ipotesi di un prestito con diritto di riscatto”, si legge.