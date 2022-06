Tuttosport – Inter, gli stessi tifosi di #Suningout ringrazieranno Zhang quando arriverà Dybala

L'edizione odierna di Tuttosport parla del malumore dei tifosi dell'Inter nei confronti di Suning per la possibile cessione di Bastoni

L'edizione odierna di Tuttosport parla del malumore dei tifosi dell'Inter nei confronti di Suning per la possibile cessione di Alessandro Bastoni. Scrive il quotidiano:

"Al di là degli umori dei tifosi (c’è da scommettere che quando arriverà Dybala molti che ieri digitavano #Suningout saranno pronti a ringraziare Zhang ...), il più preoccupato per la cessione di Bastoni è senza dubbio Inzaghi, considerato che il centrale era diventato con lui il regista arretrato della squadra nonché il primo, tra i centrali, deputato a salire a centrocampo quando la squadra era proiettata in fase offensiva. Il suo addio aprirà una voragine, considerato che - al momento - l’unico centrale mancino in rosa è Dimarco".