Inter-Milan, i tifosi rossoneri continuano a soffrire Calhanoglu: il gesto del turco dopo il gol

Il derby, negli ultimi anni, è una partita che accende i riflettori sul nome specifico di un giocatore nerazzurro. Il grande ex della sfida. Stiamo parlando di Hakan Calhanoglu , che trasferendosi dal Milan all'Inter a zero ha infiammato la sua ex tifoseria. I tifosi nerazzurri, dal canto loro, amano ricordare questo dettaglio perché il centrocampista turco all'Inter ha trovato il suo equilibrio. La sua casa.

Il gesto di Hakan

Non è passato inosservato il gesto di Calhanoglu all'indirizzo dei tifosi rossoneri che anche ieri sera non hanno lesinato sugli insulti. Hakan confeziona un assist perfetto per la testa di Lautaro Martinez, che insacca alle spalle di Tatarusanu. E Calha, in risposta ai tifosi e alla curva del Milan, fa l'inequivocabile gesto del silenzio. È il karma, bellezza.