Nel corso della sua intervista per ‘Rai Radio1 Sport’, Tullio Tinti, noto agente, ha parlato così del futuro di Alejandro Gomez, seguito anche dall’Inter: “Io penso che le richieste dell’Atalanta siano legittime, ma anche che nessuno potrà esaudirle. Quindi o cederanno il giocatore in uno scambio oppure lo faranno per cifre più basse. Non penso che qualcuno voglia spendere 10 milioni per lui. Altrimenti il calciatore dovrà rimettersi in testa di rimanere e il club pure”.