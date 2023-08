Tiribocchi: “Juventus e Inter saranno le principali rivali del Napoli. Il Milan…”

Simone Tiribocchi, ex attaccante e oggi commentatore tecnico per DAZN, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss a pochi giorni dall'inizio del campionato: "Secondo me Juventus e Inter saranno le principali anti-Napoli per la prossima stagione. La Juventus ha cambiato poco, non ha le coppe e con quell'organico a regime da subite può far male al Napoli e al campionato. Il Milan ha cambiato tanto, ha preso giocatori interessanti ma non ha preso ancora numeri, non hanno un attaccante da 20 gol che possa fare la differenza".