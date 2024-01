TS – Inter, in ballo il titolo di campione d’inverno: con il Verona vietato fallire

L'Inter, reduce dal pareggio sul campo del Genoa nell'ultima gara del 2023, apre il nuovo anno ospitando a San Siro il Verona . Per i nerazzurri, come ricorda Tuttosport, l'occasione per laurearsi campioni d'inverno: "Tre punti dai molteplici significati. L'Inter oggi all'ora di pranzo in un San Siro nuovamente esaurito dovrà ritrovare l'appuntamento con la vittoria mancata nell'ultima uscita del 2023 contro il Genoa. Una partita, quella di Marassi, in cui la squadra di Simone Inzaghi è apparsa un po' stanca: non ha dato l'impressione di poter perdere, ma neanche di poter vincere. Oggi contro un Verona in un momento sicuramente delicato, i nerazzurri non potranno fallire e per farlo Inzaghi potrà contare sull'organico di fatto al completo.

[...] Oggi ci sarà in ballo il titolo di campione d'inverno: certo, non varrà la matematica certezza di festeggiare poi a maggio lo scudetto, ma sicuramente darebbe un'ulteriore spinta di entusiasmo alla squadra, in "missione" per la conquista della seconda stella. Ma vincere oggi col Verona, come detto, avrà svariati significati per i ragazzi di Inzaghi. Vincere, permetterebbe all'Inter di portarsi nuovamente a più 5 sulla Juventus, impegnata domani a Salerno. Una partita sulla carta non complicata per i bianconeri, ma senza dubbio da non sottovalutare, sia per la pressione che una vittoria dell'Inter porterebbe su Allegri, sia per la voglia dei campani di rifarsi dopo l'1-6 incassato in Coppa Italia.