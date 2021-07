TMW – Inter, Cagliari su Vanheusden: avviati i contatti, i dettagli

Il club sardo, secondo TMW, sarebbe interessato al centrale belga

Zinho Vanheusden è uno dei nomi che Simone Inzaghi dovrà valutare durante il ritiro di Appiano Gentile. Per il centrale belga classe '99, però, non mancano gli estimatori, come riporta TMW: "I nerazzurri potrebbero valutare la crescita del belga in ritiro, anche se sul giocatore si stanno muovendo diversi club. Fra questi c'è anche il Cagliari che ha già avviato i contatti in tal senso. Nei giorni scorsi erano invece emersi gli interessi di Spezia e Sassuolo per il prestito del difensore".