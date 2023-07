TMW – Inter, due di Serie A su Sebastiano Esposito: novità a breve

Il giovane attaccante nerazzurro volerà in prestito per mettere altra esperienza nel suo bagaglio personale

Anche Sebastiano Esposito dovrà trovarsi una sistemazione per la prossima stagione. L'Inter vorrebbe darlo in prestito per permettergli ancora di giocare e crescere, prima di valutarne definitivamente il futuro. Stando a quanto riportano alcuni colleghi, in Serie A due club avrebbero messo gli occhi su di lui.