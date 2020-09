Toldo: “Vidal grande giocatore, fa la differenza. Sanchez lo adoro, l’unica cosa è che non so…”

Arturo Vidal e Alexis Sanchez torneranno a condividere lo stesso spogliatoio a livello di club. Dopo averlo fatto nel Colo Colo, i due cileni si ritrovano all’Inter. Intervistato da Cdf.cl, Francesco Toldo ha elogiato i due giocatori: “Penso che Vidal abbia la capacità di supportare Alexis Sánchez. Adoro Alexis, è un ragazzo umile, che si è fatto da solo. Ha una velocità incredibile, basta che abbia due persone ad aiutarlo in attacco in grado di fare i movimenti giusti e diventerà un bomber. L’unica cosa è che non so come stia fisicamente, lo vedo fragile“, ha detto l’ex portiere nerazzurro. Su Vidal ha aggiunto: “È un grande giocatore, un combattente, fa la differenza in campo, ha molta grinta ed è molto bravo. L’ho visto nel Barcellona, ​​è un giocatore europeo che aiuterà l’Inter ad avvicinarla allo scudetto. Ha esperienza e questo aiuterà l’Inter a vincere quest’anno“.

(encancha.cl)