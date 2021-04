Bologna, Tomiyasu ko. Ira Mihajlovic: “Ma doveva giocare pure con la Mongolia?”

Nel corso del primo tempo di Bologna-Inter, Sinisa Mihajlovic è stato costretto a sostituire Tomiyasu: il tecnico contrariato

Nel corso del primo tempo di Bologna-Inter, Sinisa Mihajlovic è stato costretto a sostituire Tomiyasu, uno dei migliori della squadra, a causa di un problema fisico. L'allenatore rossoblù non ha preso affatto bene l'accaduto. Come riportato da Sky Sport, infatti, il tecnico serbo, visibilmente contrariato per l'infortunio accorso al calciatore giapponese, reduce dagli impegni con la nazionale giapponese, ha esclamato: "Ma doveva giocare pure contro la Mongolia?", in riferimento alla gara vinta dalla selezione nipponica per 14-0.

Evidentemente, Mihajlovic non ha accettato di buon grado i minuti accumulati in questi giorni da uno dei suoi pilastri. Fuori in una partita complicata come quella contro l'Inter. Ed ennesima vittima degli infortuni in giro per il mondo di calciatori che, causa Covid, non riposano praticamente da un anno e mezzo.