Tommasi, cauto ottimismo: “Passo avanti, ma non siamo ancora in discesa: da risolvere…”

Secondo Damiano Tommasi, presidente dell’Assocalciatori, oggi è stato fatto un “passo avanti” ma rimangono ancora da risolvere “altre criticità”. “Vogliamo giocare in sicurezza, ma non e’ ancora discesa. Avere una data certa è di sicuro un passo avanti, ma restano criticità e speriamo di risolverle. Nel pieno dell’epidemia, avevo parlato di uno Zoncolan da scalare: abbiamo superato dei tornanti, ma non siamo ancora in discesa”, ha aggiunto Tommasi, specificando che a pesare sulla ripartenza sono i rischi derivanti dalle modalità di quarantena, in caso di nuove positività.

“Noi vogliamo ripartire in sicurezza. Chi va in campo sono i calciatori, e vogliono capire. Non per mettere paletti o dire no ma per risolvere quel che c’è ancora da chiarire”. La situazione del Bologna (che ora si è risolta), per esempio, a ridosso di partite “renderebbe impossibile andare in campo. Sono le criticità per le quali siamo ancora sub judice: e poi c’è la questione degli orari delle partite”. L’Aic, ha sollevato il problema degli infortuni con un ritorno in campo dopo tre mesi di stop e ha chiesto di non giocare alle 16.30, ma al momento l’orario pomeridiano resta.

