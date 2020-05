Tonali, con chi tratterà l’Inter per averlo? L’agente: “C’è chi vuole rappresentarlo, ma…”

Beppe Bozzo è un noto procuratore italiano e tra gli altri rappresenta, da dicembre 2019, Sandro Tonali. In un’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport ha risposto a Totti che ha fatto i complimenti al giocatore in una chat social: «Francesco stia tranquillo, Sandro Tonali è vispo e non dorme in piedi».

Insomma Totti ha detto che gli piacerebbe rappresentarlo (“Farei carte false per lui…”) ora che fa l’agente dei giocatori, ma Bozzo gli replica: «Io e Sandro ci abbiamo scherzato su. Abbiamo scelto di condividere un percorso, con un progetto per la sua crescita. Il resto sono chiacchiere. Ma, se posso permettermi, un grande campione amato ovunque come Totti non è necessariamente un grande agente. Vuol fare il procuratore? Prenda spunto da chi fa questo mestiere faticoso. Oltre al talento servono grandi sacrifici: gli stessi che ha fatto lui. Gli auguro una luminosa carriera».

(Fonte: gazzetta.it)