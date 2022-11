Italia, Tonali dopo la caduta: “Sto bene e sono fiero di questo gruppo”

Uscito in barella dopo aver battuto la testa ricadendo per terra da uno scontro aereo, Sandro Tonaliè stato accompagnato dallo staff medico dell'Italia in ospedale. Alla fine del primo tempo contro l'Albania, il giocatore dell'Italia ha dovuto dare forfait per una brutta caduta: gli esami fatti già in serata hanno escluso problemi seri, così è ripartito con il resto dei compagni.