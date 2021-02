Tonali: “Delusione per il pareggio. Ora testa al derby, dobbiamo dare il 100%”

Il centrocampista del Milan ha parlato dopo il pareggio in Europa League in casa della Stella Rossa e in vista del derby con l'Inter

Andrea Della Sala

"Vinci 2-1 a poco dalla fine con un uomo in più, c'è delusione. Potevamo chiuderla prima e gestirla. Dobbiamo mettere da parte la delusione, il risultato va bene in vista del ritorno. Ora testa al derby e cerchiamo di dare il 100%".