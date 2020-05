Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l’ex allenatore Fabio Capello ha risposto così alla domanda su Sandro Tonali, centrocampista del Brescia che piace e non poco all’Inter:

“Ha grandi qualità, è giovane e in fase di maturazione. Chi lo acquisterà, come dissi per Barella e Sensi, farà un affare. Ho fiducia nella Nazionale italiana, a centrocampo ha un grande futuro”.