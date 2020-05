Libero – Tesoretto Icardi, l’Inter affonda su Tonali e un attaccante top. Non è Werner né Cavani

In attesa di capire quale sarà il futuro di Lautaro Martinez, in casa Inter ci si interroga anche su quello di Mauro Icardi .Il PSG ha un diritto di riscatto a 70 mln di euro e, stando alle ultime indiscrezioni, trapela la volontà del club transalpino di esercitarlo, seppur a cifre più basse. “La notizia è che il Psg ha formulato un’offerta, che seppur al ribasso rispetto ai 70 milioni previsti per il riscatto, testimonia la volontà di acquistare l’ex capitano nerazzurro: 50 milioni più 10 di bonus non facilmente raggiungibili. Il Psg vuole chiudere entro il 31 maggio perché altrimenti dovrebbe rinegoziare il contratto di Icardi”, analizza oggi Libero. Il quotidiano, poi, annuncia già i primi due obiettivi dell’Inter in caso di accordo con il PSG: “Si tratta perché l’argentino non rientra nel progetto e perché quei soldi servono per affondare su Aubameyang (30, dell’Arsenal) e Tonali (20, del Brescia), i due primi obiettivi”.