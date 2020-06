EDICOLA TS – Mercato Inter, Tonali e il Ninja: mediana super

“Mercato Inter, Tonali e il Ninja: mediana super”. Recita così la spalla della prima pagina di Tuttosport in edicola martedì 2 giugno 2020. Il quotidiano torinese parla del talento del Brescia, finito nei radar dell’Inter, e di Nainggolan, pronto a tornare dal prestito con il Cagliari. La copertina è dedicata a Dybala: “Dybala al PSG? No grazie! I francesi offrono 80 mln alla Lazio per Milinkovic e Marusic e ci provano per la Joya . Ma l’argentino ribadisce l’intenzione di restare a Torino e la Juve ha un piano per farlo diventare un simbolo”.